Bunte Ostereier soweit das Auge reicht und auch der Osterhase hat vielerorts bereits seine Grüße hinterlassen.Teilen Sie mit einem Foto oder auch Video Ihren schönsten Oster-Moment 2023 und schicken Sie diese mit Angabe Ihres Namens und einer kurzen Beschreibung per Email an die Redaktion. Ihre Bilder werden in einer Bildergalerie auf STOL veröffentlicht.