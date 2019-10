Die Große Buchstaben-Jagd 2019

Ab dem heutigen Freitag bis zum 28. November sind 5 Spielwochen angesetzt und wöchentlich gibt’s eine Verlosung.





Zu gewinnen gibt es „Twenty Gift Cards“ (Einkaufsgutscheine fürs Twenty Shopping-Center in Bozen) im Gesamtwert von 5000 Euro!Am Ende der 5 Spielwochen wird unter allen Coupon-Einsendungen ein brandneuer Škoda Scala von Auto Gimur verlost.Die Buchstaben, die 5 Wochen lang täglich auf den Seiten der „Dolomiten“ (einschließlich der „Dolomiten“-Beilagen „Magazin“, „Markt“ und „Wiku“) und sonntags in der „Zett“ versteckt sind, müssen ausgeschnitten, zum richtigen Lösungswort zusammengefügt, auf den Teilnahmecoupon geklebt und eingesandt werden.Jede Woche kommt so ein siebenstelliges Lösungswort für den Teilnahmecoupon zustande. Eines kann schon mal verraten werden: dieses Jahr werden verschiedene Berufe gesucht.Der Teilnahmecoupon wird jeweils am Beginn jeder Spielwoche den „Dolomiten“ beigelegt.Erstmals können heuer auch die digitalen Abonnenten und Einzelkäufer an der Buchstabenjagd teilnehmen.Die Buchstaben können in der App von Dolomiten/Zett und im ePaper durch Klicken bzw. Tippen gesammelt und im Bereich „Gewinnspiele“ eingesehen und abgesendet werden.Wie bei den Coupons, welche der Zeitung beigelegt sind, müssen alle Buchstaben und die persönlichen Daten ausgefüllt werden. Wenn Sie bereits Abonnent sind, können Sie ohne Ergänzung der Daten teilnehmen. Unter allen digitalen Teilnehmern werden „Twenty Gift Cards“ verlost.Versuchen Sie Ihr Glück und spielen Sie mit, bei der großen „Dolomiten“ und „Zett“ Buchstabenjagd 2019!

