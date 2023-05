Die Mendel-Standseilbahn feiert ihr 120-jähriges Bestehen

Am heutigen Samstag feiert die Mendelbahn ihr 120-jähriges Bestehen. Die Freiwillige Feuerwehr St. Anton Pfuss veranstaltet zu diesem Anlass ein zweitägiges Volksfest. Höhepunkt des 120-Jahr-Jubiläums ist der offizielle Festakt am heutigen Samstag, 27. Mai, um 17 Uhr an der Talstation der Mendelbahn in Kaltern-St. Anton.Der ehemalige Regionalassessor Alexander von Egen wird einen historischen Überblick geben und der Heimatpfleger Gotthard Andergassen die Neuauflage des Buches zur Mendelbahn vorstellen.Aufgrund des Festes an der Talstation werden einige Linienführungen umgestaltet und die provisorische Haltestelle beim Kreuzungsbereich St. Anton (Eggbauer) bedienen, so auch die Linien 132 und 136 (Nachtlinie).