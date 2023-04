Das sind die schönsten Osterfotos der STOL-Leser

Die Fastenzeit ist vorbei und umso größer ist die Freude über das hoffnungsvolle Osterfest.STOL-Leser aus allen Teilen Südtirols haben der Redaktion bunte, farbenfrohe und festliche Bilder ihrer ganz persönlichen Oster-Highlights geschickt. Wir haben sie in einer Bildergalerie zusammengetragen.Wenn auch Sie ein tolles Osterfoto oder ein Video haben und dies mit den STOL-Lesern teilen möchten, dann schicken Sie es mit Angabe Ihres Namens und einer kurzen Beschreibung per Email an die Redaktion.