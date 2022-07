Die Welt verstehen mit Physik: Anna Galler in Hamburg

Photoelektronen-spektroskopie, das DESY und das European XFEL ■ Mit der Photoelektronen-spektroskopie können Photoelektronen durch elektromagnetische Strahlung aus einem Festkörper gelöst werden. Ihr Anwendungsspektrum reicht von grundlegenden Experimenten der Atomphysik bis zur Elementanalyse in Gasen und Festkörpern. ■ Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY mit Sitz in Hamburg und Zeuthen zählt zu den weltweit führenden Forschungszentren für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung an und mit Teilchenbeschleunigern. Aufgabe von DESY ist die Erforschung von Struktur, Dynamik und Funktion der Materie. ■ Das European XFEL (engl. „X-Ray Free- Electron Laser“; also Freie-Elektronen-Laser mit Röntgenstrahlung) ist eine Forschungsanlage in Hamburg, die ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich produzieren kann. Das European XFEL arbeitet eng mit dem Forschungszentrum DESY zusammen.

Nicht ganz wie bei „The Big Bang Theory“: die Arbeit als theoretische Physikerin. - Foto: © Anna Galler

„ Natürlich ist es für alle die forschen, sowohl für Frauen als auch für Männer, schwierig, weil es einfach viel Konkurrenz gibt. Aber als Frau hat man es hier noch ein bisschen schwieriger. ” — Anna Galler

Nach dem Studium der Physik an der Technischen Universität Wien kam die aus Bozen stammende Anna Galler (34) nach Paris. Dort forschte sie die letzten 3 Jahre am Zentrum für theoretische Physik an der École Polytechnique. Sie erhielt 2020 den Futura-Förderpreis für Südtiroler im Ausland und arbeitet und forscht nun am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg.Anna Galler: Ja sicher, aber es ist immer spannend. Paris und Hamburg sind völlig unterschiedlich: Natürlich, wieder eine Wohnung zu finden ist nicht so leicht. Und wenn man sich ein Freundeskreis aufgebaut hat und wieder wegziehen muss, ist das schon auch anstrengend. Man versucht selbstverständlich irgendwo eine Stelle als Forscherin oder Professorin zu finden, wo man permanent bleiben kann. Das ist gerade am Anfang der Karriere mit vielen Umzügen verbunden. Natürlich ist es auch interessant viele neue Sachen zu lernen. Denn wenn man woanders hingeht, kann man auch in einem neuen Forschungsfeld Neues lernen.Galler: Mich hat interessiert, wie sich alles mit physikalischen Gesetzen erklären lässt. Ich habe mich gefragt: „Wieso ist das so?“ Wie von den kleinsten bis zu den größten Sachen, wie zum Beispiel Sterne, alles funktioniert und aufgebaut ist. Im Moment arbeite ich im Bereich der Materialforschung, an neuen Materialien, um deren physikalischen Eigenschaften auszurechnen. Es sind Materialien für neue Technologien wie seltene Erden, Magnete und Ähnliches. Es geht speziell darum, neue energieeffizientere Materialien zu entwickeln.Galler: Ich bin da so reingekommen an der Technischen Universität durch die verschiedenen Forschungsbereiche, die es in Wien gegeben hat. Was mich immer sehr interessiert hat, war die Quantenmechanik. Bei der Materialforschung starten wir wirklich auch von den Atomen, den Elektronen, die so ein Material zusammensetzen, also die quantenmechanische Wechselwirkung, die die Materialien zusammensetzen. Das interessiert mich von einem fundamentalen Standpunkt aus.Man kann wirklich Grundlagenforschung betreiben, ausgehend von der Theorie. Schlussendlich kann man Materialeigenschaften errechnen und kommt durch viele Näherungen wirklich zu Sachen wie der Errechnung der elektronischen Leitfähigkeiten, des Magnetismus oder der Farbe. Das Ziel ist immer, dass man was Nützliches dabei findet. Daran interessiert mich auch die Kombination mit der Grundlagenforschung.Galler: Das ist wirklich so ein Stereotyp. Gerade als Frau entspricht man generell nicht so dem Stereotyp aus der Serie. Gleichungen und Whiteboards gibt es sehr viele am Institut. Man diskutiert und schreibt Formeln auf. Aber eigentlich macht man viel mit dem Computer. Man entwickelt zuerst eine Theorie mit Gleichungen und danach wird sie am Computerprogramm implementiert, um wirklich damit was ausrechnen zu können. Denn für ein Material kann man das nicht von Hand. Es gibt in der Quantenmechanik nur wenige Probleme, die man wirklich von Hand mit schwierigen Gleichungen lösen kann. Für alles andere muss man Näherungen machen, entwickeln und dann braucht man den Computer.Galler: Octopus? Ja, das ist das Programm, das wir für die Simulationen verwenden. Die Programme haben oft interessante Namen. Mit dem OCTOPUS-Programm kann man auch wirklich berechnen, was wir hier machen: die Berechnung von Materialien und der Einfluss von starken Lasern. Da gibt es das DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) hier in Hamburg, das ist ein Elektronensynchrotron, und dann aber auch das European XFEL (engl. „X-Ray Free-Electron Laser“; also Freie-Elektronen-Laser mit Röntgenstrahlung), das ist ein linearer Beschleuniger von Elektronen. Damit kann man ganz schnelle und kurze Elektronenpulse erzeugen und damit Materialien untersuchen oder anregen und zusehen, was passiert, wenn man starke Laserstrahlen auf ein Material schießt.Galler: Ich mache Theorie und dann gibt es Experimentalphysiker, die wirklich an den Experimenten arbeiten. Auch bin ich jetzt noch nicht so lange in Hamburg, aber hier sind die Gebäude für Theorie und Praxis sehr nahe beieinander. Neben dem Gebäude, in dem ich gerade sitze, befindet sich die Strahllinie des DESY-Synchrotron, wo Photoelektronen-Spektroskopie gemacht wird. Ich habe jetzt angefangen mit jemanden zusammenarbeiten, der mir dann auch Experimente gezeigt hat. Selber mache ich nur die Theorie, das andere machen die Experimentalphysiker. Aber es gibt viel Zusammenarbeit.Galler: Nichtlineare Optik hat damit zu tun, dass man ein Material sehr stark anregt und mit einem sehr starken Laser draufstrahlt. Der lineare Bereich wäre, wenn man die Materialien nur schwach anregt und das Material antwortet proportional zur Anregung. Im nichtlinearen Bereich ist es also so, als ob man etwas ganz stark anschubst und es dann ganz stark aus dem Gleichgewicht bringt.Galler: Ja. Denn durch nichtlineare Optik gibt es spezielle Phänomene, die entstehen können. Ein Beispiel für die Entstehung von einem Phänomen der nichtlinearen Optik ist die Erzeugung von Hohen Harmonischen. Das heißt, man regt ein Material mit einer bestimmten niedrigen Frequenz von einem Licht an und das Material antwortet dann mit anderen Frequenzen, das erzeugt dann Hohe Harmonische. Es ist ein bisschen so wie die Obertöne in der Musik. Das ist besonders spannend und kann mit Näherungen am Computer simuliert werden.Verschiedene Materialien haben verschiedene spezifische Antworten bei der Anregung mit dem Laser. Dadurch, dass die Materialien spezielle nichtlineare Antwort auf das Licht – den Laser – haben, kann man die Materialeigenschaften erfahren. Das ist dann faktisch wie bei einer Spektroskopie. Wir wollen dabei Alternativen für technologisch relevante Materialien finden, die auch in der Industrie vorhanden sein können. Im Grunde ist es dabei oft so, dass etwas Anderes herauskommt als man sich erwartet, und das ist dann auch das Spannende an der Forschung.Galler: Im Grunde ist es jetzt schon die Materialforschung, die Festkörperphysik, in der ich arbeite und in der ich bleiben möchte. Außerdem hat mich Philosophie immer interessiert, auch wenn ich nicht mehr so viel Zeit dafür habe. So habe ich auch an einem Projekt zur Geschichte der Quantenmechanik und der Philosophie der Physik gearbeitet.Galler: Es gibt Unterschiede zwischen den Ländern. In Frankreich gibt es mehr Frauen, die Forscherinnen sind und es damit auch für andere Frauen, die nachkommen, etwas erleichtern. Die Vorbildwirkung ist hier wichtig: Wenn es schon jemanden in einer Gruppe oder als Professorin gibt, dann gibt es auch mehr Frauen, die sich das selbst zutrauen und dann auch machen.Galler: Natürlich nicht mehr so stark wie damals bei Lise Meitner. Es ist viel besser geworden und es gibt auch Mentoring-Programme, um mehr Frauen in das Feld zu bekommen. Aber meiner Erfahrung nach ist es immer noch schwierig. Wenn man irgendwo neu hinkommt, ist es nach wie vor so, dass es einfach so gesehen wird in Forschung und Gesellschaft, dass man es Männern eher automatisch mehr zutraut, dass sie das können. Während man sich als Frau zuerst beweisen muss.Das kann dann auch etwas ärgerlich sein. Natürlich ist es für alle, die forschen, sowohl für Frauen als auch für Männer, schwierig, weil es einfach viel Konkurrenz gibt. Es gibt nicht viele Stellen und viele gute Leute suchen eine spannende Arbeit. Als Frau hat man es hier noch ein bisschen schwieriger.Galler: Ich bewundere die Forschenden, die begeistert sind von ihrem Feld. Insbesondere, wenn diese auch schon älter sind, sprich: länger dabei sind, und immer noch mit voller Begeisterung Forschung betreiben. Das sind für mich Vorbilder.Galler: Sich auf jeden Fall nicht einschüchtern lassen. Wenn es einen interessiert, soll man das Studium machen und auch das Doktorat oder Forschung und einfach dem nachgehen und das machen, was einen interessiert. Das wäre mein Rat. Auch ins Ausland zu gehen für Praktika oder das Doktorat.Galler: Ja auch, aber mehr aufgrund unterschiedlicher Forschungskulturen. Ich war zum Beispiel einmal für einen Forschungsaufenthalt an der Georgetown University in Washington D.C. in den Vereinigten Staaten und die Zusammenarbeit mit der Gruppe war sehr inspirierend. Warum, kann ich nur schwer sagen… Es war die Begeisterung der Personen für die Wissenschaft. In den USA herrscht generell ein großes Interesse an den Naturwissenschaften.Galler: Normalerweise bleiben Professoren schon auch in der Forschung und das wäre auch mein Ziel. Vor allem Forschung, aber eben auch Lehre als Professorin. Einen speziellen Ort habe ich jetzt nicht im Sinn, aber irgendwo in Europa zu arbeiten, das wäre mein Ziel. Es ist doch sehr spezialisiert, was man macht, und das kann man auch nur an bestimmten Orten forschen oder lehren mit langjähriger Perspektive.