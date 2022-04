Die Wissenschaftlerin aus Meran und ein Werkzeug für die bessere Welt Die Wissenschaftlerin aus Meran und ein Werkzeug für die bessere Welt

Eine zufällige Begegnung in Paris öffnet ihr die Tür zu einer ganz besonderen Arbeitsstelle: Alexia Lochmann (32) erforscht am „Growth Lab“ der renommierten Harvard Kennedy School in Boston die Mechanismen wirtschaftspolitischer Zusammenhänge. + Von Alex Zingerle