Ehrlicher Finder beschert Boznerin ein kleines Weihnachtswunder

Eigentlich wollte Melanie Barbera nur noch die letzten Einkäufe vor den Weihnachtsfeiertagen erledigen. „Ich war gerade dabei in einem Sportgeschäft im Einkaufszentrum ‚Twenty‘ einen Skianzug zu probieren“, schildert sie. Für einen kurzen Augenblick verließ sie die Umkleidekabine, um sich im Spiegel im neuen Skianzug zu betrachten.Ihre Handtasche und Jacke ließ sie daher unbeaufsichtigt zurück. Diesen Moment nutzte offensichtlich ein unbekannter Dieb, um die Tasche zu entwenden und das Weite zu suchen.„Als ich zurück in die Kabine kam, sah ich sofort, dass meine Handtasche weg war“, berichtet die junge Frau weiter. Darin befanden sich rund 500 Euro an Weihnachtsgeld, die Hausschlüssel und alle wichtigen Dokumente, wie Führerschein und Personalausweis, usw..Sogleich informierte sie das anwesende Sicherheitspersonal über den Diebstahl. Auch eine Polizeistreife, die gerade im Einkaufszentrum patrouillierte, wurde in das Sportgeschäft gerufen.Die Suche in den benachbarten Umkleidekabinen und Gängen des Geschäfts brachten aber kein Ergebnis. „Mir blieb also nichts anderes übrig als Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, auch wenn die Chancen den Dieb zu finden sehr gering sind“, meint die junge Boznerin. Ohne Hoffnung ihre Tasche samt Inhalt jemals wiederzufinden, machte sie sich auf den Heimweg.Am Dienstag dann die große Überraschung: „An unserer Haustür läutete es. Ich machte die Tür auf und davor stand ein junger Mann mit meiner Handtasche in der Hand“, berichtet Melanie.Der junge Mann heißt Mor Samb, stammt aus dem Senegal und arbeitet seit einiger Zeit in Bozen als Putzfachkraft im Einkaufszentrum „Twenty“. Gefunden habe er die Tasche ganz zufällig in einem Regal im Geschäft, während er gerade den Boden reinigte. „Vielleicht hat der mutmaßliche Dieb aus Panik vor der sofort angerückten Polizei die Tasche schnell irgendwo abgelegt“, vermutet Melanie.Die gesamte Familie bedankte sich beim jungen Mann. Um dieses freudige Ereignis festzuhalten, durfte auch ein Foto mit dem ehrlichen Finder nicht fehlen.