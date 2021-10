Ein Schweizer Spitzenkoch in Latsch

Dies wurde kürzlich bei einem Besuch des Schweizers Oskar Marti, besser bekannt als Chrüteroski, klar. Marti war im Urlaub in Latsch. Als Gast im Latscherhof durften ein Austausch mit den dortigen Köchen und eine Autogrammstunde freilich nicht fehlen.Marti nutzte das optimale Herbstwetter für Wanderungen und Spaziergänge. Dabei machte er sich auch ein Bild über die Köstlichkeiten aus der Region – und war voller lobender Worte.Der Schweizer gilt als Kräuterpionier und hat bereits mehrere Bücher herausgegeben. In seinem umfassenden Widkräuter-Kochbuch zeigt er, wie mit regionalen Produkten „und einer großen Portion Liebe zur Natur“ Küche entsteht. Weil auch der Vinschgau und ganz Südtirol immer wieder auf regionale und lokale Produkte setzen, passte der Besuch des Schweizers natürlich optimal ins Konzept.„Mir fällt eigentlich ständig etwas Neues ein, überall und zu jeder Tageszeit. Wenn ich spazieren gehe und die Natur in Feld und Wald beobachte oder wenn ich in alten, von mir gesammelten Kräuterbüchern blättere und mich inspirieren lasse“, erklärt Oskar Marti.Es soll freilich nicht der letzte Besuch des Schweizers im Feriengebiet Latsch-Martelltal gewesen sein. Zu schön sei es hier – und zu gut auch die heimische Küche.

