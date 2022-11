Sie seit vielen Jahren ein Anziehungspunkt für Nah und Fern. Nicht nur die Touristen besuchen gerne die Christkindlmärkte in Südtirols Städten. Auch die Einheimischen flanieren nach Feierabend gerne durch die Weinachtsstände.Gerade heuer erwarten sich die Organisatoren wieder mehr Besucher als in den vergangenen 2 Jahre, da die Corona-Einschränkungen wegfallen.Eröffnet werden heute ab 17 Uhr die größten Christkindlmärkte im Land: In Bozen, in Meran, in Brixen, in Bruneck und in Sterzing.