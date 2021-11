Fotocontest „Unberührtes Südtirol“: Beste Bilder prämiert

Die KVW Jugend veranstaltete im September und Oktober 2021 einen Fotowettbewerb. Dieser Fotowettbewerb stand ganz im Zeichen der unberührten Naturlandschaften in Südtirol.„Es ging darum, eine unberührte Südtiroler Naturlandschaft einzufangen und diese gemeinsam mit einer Beschreibung einzuschicken“, sagt KVW Jugendreferentin Birgit Prast. Neben dem schönen Bild zählte auch die Beschreibung, warum genau dieser Ort für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so unberührt ist.„Mit diesem Fotowettbewerb wollten wir Jugendliche und junge Erwachsene ermutigen, die besonderen, „unberührten“ Landschaften in Südtirol wieder bewusster wahrzunehmen, sie wertzuschätzen und sie so auch aufzusuchen“, erklärt Birgit Prast die Absichten des Fotocontests.Teilnehmen konnten alle zwischen 14 und 30 Jahren. In der Jury saßen Karl Brunner, Peter Schorn, Elisabeth Thaler und Emi Massmer.Die Gewinner konnten sich auf großartige Preise freuen, wie eine Übernachtung im Noan Panorama Suiten, einen Rafting Gutschein, Besuch im Escape Room, Gutscheine der KVW Bildung und Karten für Alpin Bob Meran 2000.Andrea Michaela Hellweger beschreibt ihr Siegerbild wie folgt: „Von oben wirkt die Welt so unscheinbar unberührt; wo Zeit und Raum seine Bedeutung verlieren, und sich die Farben ganz anders zeigen als gewohnt. Diese Herbstlandschaft berührt mich, da sie genau das kombiniert, was ich so sehr an ihr bewundere: See und Berg bunt vereint inmitten der unbefleckten Natur Südtirols.“

