Freiheitskämpferinnen – Amerikas vergessene afroamerikanische Nonnen

Ein neues Buch von Shannen Dee Williams, Professorin für afroamerikanische Geschichte an der Universität von Dayton (Ohio), befasst sich mit der Geschichte der Ordensfrauen aus der afroamerikanischen Gemeinschaft in den USA. Viele Menschen wüssten nicht um deren Existenz, sie wurden aus der Geschichte schlichtweg herausgeschrieben.

Unverzichtbar, aber doch Ordensfrauen zweiter Klasse: Die afroamerikanischen Nonnen wurden auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft diskriminiert. Das Bild zeigt die Schwesterngemeinschaft der Heiligen Familie (Holy Family) in New Orleans im Jahr 1898. - Foto: © Sisters of the Holy Family