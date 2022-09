Friedensbotschaft der Schützen in Rom

Anwesend waren die fast 500 Tiroler Pilger, die mit Bischof Hermann Glettler nach Rom gereist sind und an der Generalaudienz mit Papst Franziskus teilnehmen.Der Landesübliche Empfang leitet sich aus der Tradition des kaiserlichen Österreich ab, nach der hohe Ehrengäste mit militärischen Ehren empfangen wurden. Dieser kommt nur bei offiziellen Veranstaltungen des Landes Tirol zur Anwendung bzw. wenn der Landeshauptmann, ein Mitglied der Landesregierung oder der Landtagspräsident die Meldung entgegen nimmt. Die Abläufe sind genau festgelegt.In Rom fand der Landesübliche Empfang in Anwesenheit des Landeshauptmanns des Bundeslandes Tirol, Günther Platter, von Bischof Glettler, des Vizebürgermeisters von Rom, Pierluigi Sanna und des österreichischen Botschafters in Italien, Jan Kickert, statt. Auch die Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und Landesrat Johannes Tratter reisten nach Rom.Untermalt wurde der Landesübliche Empfang bei hochsommerlichen Temperaturen von der Musikkapelle Matrei am Brenner und der Ersten Schwazer Schützenkompanie. Auch zahlreiche Tiroler Traditionsverbände, darunter das Führende Feldzeichen des Landes Tirol, waren dabei. Das Abfeuern einer Ehrensalve in Italien ist nur durch registrierte, durch die italienischen Behörden bewilligte Paradegewehre erlaubt. Für die Ehrensalve auf dem Kapitolhügel wurden vom Südtiroler Schützenbund geliehene Gewehre verwendet. Diese Gewehre sind historische – nicht funktionstüchtige – Waffen. Dabei wurden nur Platzpatronen verwendet.„Ich freue mich sehr, unser Land Tirol erstmals in dieser Form in der italienischen Hauptstadt zu präsentieren“, erklärte Landeshauptmann Günther Platter. „Mit dem Landesüblichen Empfang wird seit jeher eine besondere Wertschätzung gegenüber Gästen sowie Freundinnen und Freunden von Tirol ausgedrückt. Das heutige Zeremoniell ist demnach auch eine Botschaft des Dankes für die gute Zusammenarbeit mit der Stadtregierung und den beiden österreichischen Botschaften in Rom – insbesondere Botschafter Jan Kickert, der bei Tiroler Anliegen in Rom immer wieder unterstützend tätig ist“, so Platter. In Zeiten der großen Verunsicherung, während ein Krieg in Europa tobt, sei dies auch eine „symbolträchtige Friedensbotschaft aus Tirol“.Die Premiere der Tiroler Schützen könnte zur Tradition werden. „Wir überlegen, den Landesüblichen Empfang jährlich an unterschiedlichen Plätzen Roms zu machen. Damit wollen wir die Freundschaft zwischen Tirol und Rom, Österreich und Italien besonders hervorheben“, sagte Botschafter Kickert.