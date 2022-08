„Gefühle verletzt“: Winnetou-Buch wird zurückgenommen

Anfang September hätte das Buch im Handel zum Verkauf angeboten werden sollen. Die Geschichte des Buches dreht sich um den jungen Winnetou, Sohn des Häuptlings.„Als sein Stamm in Not gerät, muss Winnetou seinen Mut unter Beweis stellen und sich gemeinsam mit seiner Schwester und dem Stadtjungen Tom in ein gefährliches Abenteuer stürzen.“ So heißt im Titel des Buches.Doch nun wird die Auslieferung des Buches, wegen Kritik im Internet, zurückgezogen. Die Kritik: In dem Buch würden unter anderem kolonialistische und rassistische Stereotypen verwendet. Die Rücknahme des Buches ist nicht unumstritten und sorgt für viel Diskussion.