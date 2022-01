Grenzüberschreitende Impulstag zur Nachhaltigkeit im Wipptal

Die online Tagung wurde vom Interreg-Rat Wipptal gemeinsam mit dem Impact-Hub Tirol organisiert und hat sich zum Ziel gesetzt Impulse, Anregungen und Denkanstöße zur Nachhaltigkeit näher zu bringen.Bezirkspräsidentin Monika Reinthaler ging in ihrer Begrüßung von einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Zielsetzung aus: „Das gesamte Wipptal soll 2050 klimafreundlicher sein.“Unternehmen sind dabei die große treibende Kraft in diesem Prozess“.Im Impulsvortrag von Professor Braungart, Professor für Eco-Design an der Leuphana Universität Lüneburg, wurden die Themen Bioökonomie, neue Ansätze wie das „cradle to cradle“ den Teilnehmern näher gebracht.Professor Braungart setzte in seinen Ausführungen vor allem auch die beiden Begriffe Effektivität und Effizienzsteigerung in den Mittelpunkt. Es gehe nämlich nicht um eine Effizienzsteigerung sondern um die Effektivität und dabei vor allem um die Fragen: Was mache ichrichtig? Wohin wollen wir eigentlich?In den weiteren Ausführungen wurde vom Impact Hub Tirol durch die beiden Vorträge: „Gelebtes Soziales Unternehmertum“ und „Potentiale für nachhaltiges Unternehmertum“ in kurzen Fachvorträgen die Themen Nachhaltigkeit, soziales Unternehmertum, die Agenda 2030 fürnachhaltige Entwicklung und mehrere dazugehörige Praxisbeispiele von Johannes Völlenklee und Martin Hörtnagl vorgestellt.Im anschließenden praktischen Teil konnten die Teilnehmer anhand des Analyse Tools zur Nachhaltigkeit die eigene Organisation / Unternehmen in die unterschiedlichen Bereiche der Nachhaltigkeit, nämlich soziale und ökologische (jeweils intern und extern beeinflusst) einschätzen.Aufbauend auf diese Einschätzungen und die möglichen Zukunftswünsche - wo möchte man hin – konnten die Teilnehmer fragen und Eindrücke zum praktischen Teil an die Referenten stellen.Anschließend wurden die Teilnehmer in verschiedene Gruppen gemischt, wo sie sich untereinander zu den Erfahrungen aus ihrem Bereich sowie zu den jeweiligen Fachvorträgen austauschten. Dabei wurde von unterschiedlichsten Eindrücken und Erfahrungen berichtet.Die Teilnehmer hatten dann in einer zweiten Runde nochmal die Möglichkeit, sich mit anderen Personen auszutauschen.Zur Beratung und Unterstützung der Interessierten wurde der Impulstag von 2 erfahrenen Strukturen der Regionalentwicklung begleitet, dem Regionalmanagement Wipptal vertreten durch Sabine Richter im nördlichen Wipptal und der GRW Wipptal/Eisacktal vertreten durch Carmen Turin im südlichen Wipptal. Interessierte können sich mit Fragen an diese Stellen wenden.

