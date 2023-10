Greta Pinggera: „Zu alt, um mich zur Generation Z zu zählen“

Süßes und Paprikachips.Mich zur Generation Z zu zählen.Für den VW California, welchen wir kürzlich gekauft haben. Aber, man gönnt sich ja sonst nichts.Den oben (Frage 3) genannten Bus zu kaufen...weil ich unbedingt noch ein paar Pommes bei einem Würstlstandl holen wollte.Zu fliegen. Und zu singen.Als sich mein Hund meine schmutzige Wäsche aus dem Korb geholt hat, um sich darauf zu legen, nachdem er verstanden hat, dass ich wegfahre.Wenn Man(n) die Hausregeln nicht befolgt.Nichts ist unmöglich!Im Starthaus kurz vor meinen ersten Weltcupsieg.Nach enttäuschenden Wettkämpfen.Öfters mit meiner Mami, daher wäre es cool, oft „kurz“ in den Vinschgau zu fliegen.Gleichberechtigung und Frieden für jeden.Reisen und gutes Essen.Da gab es einige Momente während meiner sportlichen Karriere.Gesundheit und ein erfülltes Leben. Und Naturbahnrodeln bei Olympia.Als Kind die jährlichen Familienurlaube mit Zelt am Meer.Kürzlich den 14-stündigen Aufenthalt auf dem Flughafen in Peking und die Manieren der dort anwesenden Chinesen.In Rechtskunde, Mathematik, Geschichte…Beim Fall der Berliner Mauer.