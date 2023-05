Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Tiere

Ob als LKA-Ermittler Axel Pollack im „Amsterdam-Krimi“ oder in der Spionageserie „Mirage“: Seit seiner ersten Kinorolle 1984 im Thriller „Abwärts“ ist Hannes Jaenicke auf die Rolle des Raubeins abonniert. Noch häufiger als in Filmen sieht man Jaenicke aber in Talkshows. Denn der meinungsstarke Schauspieler, Autor und Umweltaktivist nutzt jede Möglichkeit, um auf Missstände aufmerksam zu machen.Vor allem der Tierschutz ist Jaenicke, der seit rund 40 Jahren Vegetarier ist, eine Herzensangelegenheit.Dafür kämpfte er schon, bevor Umwelt- und Klimafragen im öffentlichen Bewusstsein überhaupt eine größere Rolle spielten. Oft filmt er mit versteckter Kamera unter gefährlichen Bedingungen. Die neueste Folge seiner mehrfach preisgekrönten Dokureihe, „Im Einsatz für Meeresschildkröten“, ist der „Tipp der Woche“ im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit zahlreichen Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. Hier ein kleiner Vorgeschmack: In der Reportage beispielsweise steht der Verband Südtiroler Musikkapellen (VSM) im Rampenlicht, der am 28. August 1948 – nach den Wirren der beiden Weltkriege – gegründet worden ist. Er bildet den Grundstein für die mittlerweile 75-jährige Erfolgsgeschichte der Blasmusik in Südtirol.Gäste im neuen Magazin sind unter anderem die Südtiroler Schauspielerin und Regisseurin Sarah Scherer (In Frage gestellt), Daniel Frank, Kapitän des HCB Südtirol Alperia (Sonntagsfrühstück), sowie die Schweizer Sängerin Beatrice Egli (Schneidig & Schnulzig). Anlässlich der Krönung von König Charles III. am kommenden Samstag wird in seinem „Fotoalbum“ geblättert (Adabei); Helmut Bachmann stellt Rezepte der jungen Berliner Bloggerin Amina Romdhani („All day vegan“) vor; das heiße Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der Musik, ihre Möglichkeiten und Gefahren nimmt Klemens Riegler auf der Musik-Seite unter die Lupe. Und Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von St. Georgen hinauf zum Höhendorf Pfalzen.Dazu gibt es in der neuen Ausgabe jede Menge Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Informationen aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber, der sich diesmal um Chinchillas dreht, und vieles mehr.