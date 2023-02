Heidi Troi: Von Bühnen und Büchern

Foto: © mag_joe(josef.oberleiter)

Heidi Campidell Troi (50) war zunächst Grundschullehrerin, wurde dann aber Theaterpädagogin – und machte so ihr Hobby zum Beruf. Doch die Brixnerin hat noch eine weitere Leidenschaft: das Schreiben. Sie habe immer schon geschrieben, erklärt sie, aber erst nach einem Autorenkurs habe sie es vor einigen Jahren gewagt, mit ihren Texten an die Öffentlichkeit zu treten. Inzwischen ist sie eine anerkannte Autorin, die Kinderbücher genauso verfasst wie Krimis. Mehr über Heidi Troi erfahren Sie am Freitag im „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage gibt es Kabarett: „Ninderscht isch nicht!“ heißt das Programm von Thomas Hochkofler und Karin Verdorfer, mit dem sie demnächst in Südtirol auf Tournee sind.Gäste in der neuen Ausgabe sind der Brixner Domkapellmeister Andrea Tasser (In Frage gestellt), der Unternehmensberater Josef Erlacher (Sonntagsfrühstück), die deutsche Band Element of Crime (Musik), Holger Mück und seine Egerländer Musikanten (Schneidig & Schnulzig), die Meraner Newcomerin Sofia De Vita alias Baylenzia (Backstage) sowie die deutsche Schauspielerin Valerie Niehaus (Star der Woche). Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Rein/Taufers zur Knuttenalm ein und Helmut Bachmann präsentiert „Silvis leichte Küche für alle Tage“, das neue Kochbuch von Silvia Gasser. Dazu gibt es Garten-, Bücher- & Freizeittipps, Infos aus der Hausapotheke, den Ratgeber für Haustiere und vieles mehr.