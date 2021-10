Heinrich Gasteiger mag es einfach und gemütlich

Als Küchenmeister weiß er genau, was Spitzenköche alles auf den Teller zaubern können. Trotzdem liebt Heinrich Gasteiger die einfache und gute Küche. Diese Einfachheit zeichnet ihn auch in anderen Lebensbereichen aus – etwa in seiner Freizeit. Gutes Essen und Trinken mit Maß gehören zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen des 64-Jährigen. Er wandert aber auch gern, verfasst Bücher, nimmt sich Zeit für die Familie und besonders für seine 2 Enkelkinder – und hat noch eine besondere Leidenschaft: das Watten. Mehr über Heinrich Gasteiger erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“, Ihrem Freizeit-Magazin.Dort finden Sie außerdem Südtirols größtes Fernsehprogramm mit täglichen Streamingtipps sowie viele interessante Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Initiative „Törggelen am Ursprung“ des Südtiroler Bauernbundes. Ab dem 2. Oktober können Besucherinnen und Besucher in 18 qualitätsgeprüften Südtiroler Buschenschänken authentische Spezialitäten genießen.Gäste des neuen „Dolomiten-Magazins“ sind Fotograf Udo Bernhart, Rodelass Andrea Vötter, die Band Genesis, Schlagerqueen Helene Fischer und die Südtiroler Musiker Chris Frank und Sam-D. Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung auf die Lüsner Alm und das Astjoch ein, Georg Oberrauch empfiehlt eine Hausboottour in der Lagune von Venedig und bei Essen & Trinken präsentiert Helmut Bachmann ganz einfache Gerichte mit nur 3 Zutaten. „Star der Woche“ ist schließlich der deutsche Schauspieler Lars Eidinger.Und nicht vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

stol