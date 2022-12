Heute Spendenmarathon: Zusammen viel bewegen

Jeder Euro hilft

14 Stunden für die gute Sache

„Es ist der Wahnsinn! Die Promi-Versteigerungen sind heuer unglaublich losgegangen, und das Interesse hat bis zum Schluss angehalten“, freut sich Heiner Feuer, der Programmchef von „Südtirol 1“ und Präsident von „Südtirol hilft“. „Die Mischung aus Spaß, Spannung und Hilfe zieht offenbar immer mehr Bieter an. Das Ergebnis ist eine unglaubliche Summe. Geld, mit dem vielen Menschen in Not geholfen werden kann.“Es waren heuer 4 Versteigerungen, die extrem gut angekommen sind. Das Ergebnis von 63.300 Euro kann sich mehr als sehen lassen. Schon am ersten Tag war die Teilnahme am Erlebnistag mit dem Sarner Jason Nussbaumer unheimlich begehrt. Für „Südtirol hilft“ brachte das stolze 14.500 Euro. Der Skitag mit Beat Feuz am Dienstag brachte 16.200 Euro, und der Besuch in London mit einer kulinarischen Tour mit dem Koch der Queen, Stefan Pappert, stolze 16.000 Euro. Den Abschuss bildete ein ganz besonderer Fußballtag. Die Profimannschaft zum Auswärtsspiel in Cagliari begleiten zu dürfen, war einem Spender 15.100 Euro wert. Die Spieler des FCS legen noch einmal 1500 Euro drauf.„Es sind aber nicht nur die großen Zahlen, die ausschlaggebend sind. Jeder kann beitragen, mit dem, was er kann und geben möchte“, betont Vizepräsident Leopold Kager. Es sei nämlich nicht nur die finanzielle Hilfe, die bemerkenswert sei. „Es ist auch diese großartige Solidarität, die zu spüren ist, und Betroffenen zeigt, dass sie nicht alleingelassen werden.“Seit der Gründung konnte „Südtirol hilft“ über 3500 Familien und Einzelpersonen in Not unterstützen. „Die Aktion ist aber nur deshalb so erfolgreich, weil so viele Südtirolerinnen und Südtiroler sich von dieser Begeisterung anstecken lassen“, unterstreicht Marcus Unterkircher, Geschäftsführer der Krebshilfe.Auch Martin Pfeifhofer von „Radio Tirol“ ist begeistert von den vielen Aktionen, die Privatpersonen, Firmen, Verbände und Schulklassen für „Südtirol hilft“ auf die Beine stellen. „Das Mitgefühl, die menschliche Wärme und der Gedanke der Nachbarschaftshilfe, die dabei zum Ausdruck kommen, sind genauso wichtig wie der finanzielle Erfolg“, ist Pfeifhofer überzeugt.Die vorweihnachtliche Aktion erreicht heute mit dem großen Spendenmarathon ihren Höhepunkt. Die Radiosender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ stellen ihr Programm heute ganz in den Dienst der guten Sache. 14 Stunden lang berichten sie non Stopp über „Südtirol hilft“. Dabei werden einige Fälle vorgestellt, in denen geholfen wurde und geholfen wird. Natürlich wird dabei auch zum Spenden aufgerufen. „Jede Spende ist willkommen und jeder Euro geht zu 100 Prozent an die Bedürftigen “, unterstreicht Heiner Feuer. „Zusammen können wir viel bewegen.“