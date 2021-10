„Hoamkemmen“ von Max von Milland: Vom Liedermacher zum Buchautor

10 Monate tourte Max samt Fotografen Sebastian Riepp durch Südtirol, lernte seine wundervolle Heimat auf neue Art und Weise kennen, traf unerschrockene, junge und energiegeladene Südtirolerinnen und Südtiroler und besuchte atemberaubende Orte.Die Geschichten, die er dabei erlebt und kennengelernt hat, fasste er nun in seinem ersten Buch zusammen, das den Titel „Hoamkemmen – ein Roadtrip durch Südtirol mit Max von Milland“ trägt.„Ich wollte tiefer in unser einzigartiges Land mit seinen inspirierenden Personen eintauchen und zeigen, dass Südtirol mehr zu bieten hat als Rotwein und Äpfel. Es hat mich fasziniert, wie viele junge Südtiroler*innen Tradition und Moderne verbinden und sich auf neue, innovative Wege wagen“, so der Sänger und Songwriter.Für die Buchvorstellung wurde ein geschichtsträchtiger Ort gewählt: das Schloss Sigmundskron. Im Rittersaal des Messner Mountain Museum Firmian wurde das Buch präsentiert.Anwesend waren nicht nur Freunde, Partner, Wegbegleiter und Unterstützer des Sängers, sondern auch Medienvertreter und Verlagspartner. Moderiert wurde die Buchvorstellung von Max Schwester, Evi Hilpold, die auch als Projektleiterin bei diesem Buchprojekt fungierte.Zu einem Gespräch auf der Bühne wurden gleich mehrere Wegbegleiter geladen: Fotograf Sebastian Riepp, der über die fotografischen Herausforderungen sprach, Helli Gufler, Gin-Hersteller und ehemaliger Veranstalter des kultigen Gompm-Alm-Festival, über seine Philosophie, die er bei der Gin-Herstellung mit einfließen ließ und auch Soufien Kasmi vom Restaurant Sprechenstein, der sein „farm to table“-Konzept erklärte.Abschließend präsentierte Max noch 2 Songs aus seinem aktuellen Album „Der Oanzige“, die er mit der Pianistin Wendy Luo live performte.Im 112-Seiten starken Buch werden Ortschaften, Charakterköpfe und Unternehmen vorgestellt:Lasa Marmor (Laas)Reschensee (Reschen)Plimaschlucht (Martell)Ötzi-Peak (Schnals)Magdalena Messner (Schloss Juval/Naturns)Brunnenburg (Meran)Kränzelhof (Tscherms)Helmuth Gufler (Schenna)Spinnradl (Passeiertal)Thomas Guitars (Bozen)Gummererhof (Brixen)Peitlerkofel (Brixen)Stoanerne Mandln (Sarntal)Lightcatcher (Auer)Weingut Pfitscher (Montan)Bletterbachschluch (Aldein)Lederhosenschneiderei Ventura (Salurn)Karuna Chocolate (Klausen)Profanters Backstube (Brixen)Rossalm (Brixen/Plose)Johannes Stötter (Sterzing)Rodelbahn (Pflersch)Edelrauthütte (Pfunders)Karersee (Welschnofen)Tabbla Too (Seiser Alm)Langental (Gröden)Langkofel-Bahn (Gröden/Gadertal)Andreas Mayr Kondrak (Gröden)Maria Moling (Gadertal)Restaurant Sprechenstein (Wiesen)Das Buch ist im Buchhandel in Südtirol um 18 Euro erhältlich.

