Hollywood-Stars mit Draht zu Putin: „Stoppen Sie diesen Krieg“

Mickey Rourke mit Putin-Konterfei auf dem T-Shirt - Foto: © ANSA / STR / STR

In einem Interview mit dem US-Sender „Fox“ erinnert sich Mickey Rourke an sein Treffen mit Putin in St. Petersburg und an das T-Shirt mit dem Gesicht des russischen Präsidenten, das er in der Vergangenheit trug. Die Nachrichtenagentur ANSA hat einige Hollywood-Stars mit heißem Draht in den Kreml aufgelistet.Jetzt hat sich seine Einstellung zu Putin grundlegend geändert: Die Ukraine sei ein „Albtraumszenario“, sagte er.Leonardo DiCaprio, so erinnert die „New York Post“, traf Putin 2010: Die beiden wurden auf dem Internationalen Tigerschutzforum im Mikhailovsky-Theater in St. Petersburg auf einem Foto verewigt. DiCaprio engagiert sich nun an vorderster Front gegen den Krieg in der Ukraine und spendet ebenfalls kräftig.Regisseur Oliver Stone hatte zuvor mit dem russischen Präsidenten an dem Dokumentarfilm „Die Putin-Interviews“ gearbeitet und Anfang Februar erklärt, die USA hätten keine Beweise für die Absicht Russlands, in die Ukraine einzumarschieren. Behauptungen, die sich als falsch herausstellten und Stone veranlassten, die „Aggression“ zu verurteilen: „Der Einmarsch Russlands war falsch.“