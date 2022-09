Hommage an bescheidenen Weltstar

„Wenn es aber darum geht, was er selber gedacht und gefühlt hat, wird es schwieriger“, fügte Rainer beim FISI-Wintersportfest am Happacherhof in Auer hinzu. „Das hat damit zu tun, dass Gustav eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist, die 2 Dinge verbindet, die sehr selten sind: und zwar einen Riesenerfolg gehabt zu haben und trotzdem bescheiden geblieben zu sein.“ Das gebe es leider nur ganz, ganz selten.Trotzdem ist es dem Autor mit einem besonderen Interesse an Sport und Sportgeschichte gelungen, mit dem neuen Buch über die aus Trafoi stammende Skilegende Gustav Thöni eine lesenswerte Mischung aus einer Biografie und einer Tirolensie zu verfassen. Und exklusiv sind mehrere Fotos, die bis zur Erscheinung dieses neuen Buchwerks unveröffentlicht waren.Was ist die Besonderheit an diesem in deutscher und italienischer Sprache erschienenen Buch? „Mir war es ganz wichtig, nicht nur eine sportliche Biografie zu schreiben, sondern aufzuzeigen, dass Gustav Thöni der wichtigste Sportler war, den Südtirol je hervorgebracht hat. Er war in den 1970er Jahren der Südtiroler schlechthin“, betonte Rainer. Weil in den 1970er Jahren in Südtirol mehr oder weniger alles über den Haufen geworfen worden sei, habe es eine Identifikationsfigur wie Thöni gebraucht.„Gustav Thöni war politisch, ethnisch, sozial und wirtschaftlich extrem wichtig für unser Land“, blickte Rainer zurück. Die „Lokomotive“ Thöni habe italienweit einen Skiboom ausgelöst.Um den ganz Jungen unter den Festbesuchern die große Bedeutung Thönis für Südtirol kurz und bündig zu erklären, fand Moderator Alex Tabarelli einen exzellenten Vergleich: „Gustav ist beim Skifahren mit all dem gleichzustellen, was Messi und Ronaldo heute im Fußball für uns sind.“Klare Worte richtete auch Landeshauptmann Arno Kompatscher an Skilegende Thöni: „Du warst identitätsstiftend für unser Land.“ Südtirol habe sich an Weltstar Gustav Thöni aufgerichtet.Thöni zeigte sich begeistert von dem Buch, das ein nachträgliches Geschenk zu seinem 70. Geburtstag vor etwa eineinhalb Jahren ist. „Es ist schön, dass die Stationen meines Lebens in diesem Buch festgehalten werden. Vieles wurde auch in Erinnerung gerufen“, sagte er.J. Christian Rainer, „Gustav Thöni – Lebenskurven einer Skilegende“, über 200 Seiten, reich bebildert, erschienen bei Athesia Tappeiner, für 30 Euro im Handel erhältlich.