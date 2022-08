Italiens Top-Influencerin Francesca Ferragni schwärmt von Südtirol Italiens Top-Influencerin Francesca Ferragni schwärmt von Südtirol

Die Schwestern Chiara, Valentina und Francesca Ferragni sind vielen Menschen in Italien ein Begriff. Erst kürzlich verbrachte eine der 3 Promi-Schwestern ihren Urlaub in Südtirol: Francesca Ferragni hat es sich im Hotel „Cristallo“ in Alta Badia für ein paar Tage gutgehen lassen. Während ihres Aufenthaltes schwärmt die 33-Jährige regelrecht von Südtirol und versichert: „Ich werde wiederkommen“.