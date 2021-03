Jameela Jamil: „Habe mich wegen Piers Morgans Lügen und Hass fast umgebracht“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Piers Morgans kontroverse Kritik an Herzogin Meghan löste eine Welle an Reaktionen aus. Nach rund 40.000 Beschwerden – darunter wohl auch von Meghan selbst, wie die „Daily Mail“ berichtete – hat Morgan seinen Job als Moderator der Sendung „Good Morning Britain“ hingeschmissen. Jameela Jamil, unter anderem bekannt aus der NBC-Serie „The Good Place“, äußerte sich nun in einem Post in den sozialen Medien. Sie warf Morgan vor, „Lügen und Hass“ über und gegen sie verbreitet zu haben, woraufhin sie sich beinahe das Leben genommen hätte.Morgan hatte Jamil im vergangenen Jahr vorgeworfen, Moderatorin Caroline Flack, die im Februar 2020 Suizid begangen hatte, gemobbt zu haben. Jamil gab an, sie hätte lediglich Flacks TV-Sendung kritisiert und nicht die Moderatorin selbst. Sie beschuldigte Morgan daraufhin, er benutze damit „eine tote Frau mit der ich befreundet war als Waffe, um mich weiter zu belästigen“.„Ich habe mir vor einem Jahr wegen Piers Morgans Lügen und Hass gegen mich beinahe das Leben genommen“, begann Jamil ihren mit einer Triggerwarnung für Suizid gekennzeichneten Post in einem sozialen Netzwerk. „Aber ich bin aus vielen Gründen froh, noch am Leben zu sein“. Sie finde es gut, dass Morgan seine Show verlässt.Piers Morgan wurde in den vergangenen Tagen heftig für seine Aussagen zum Enthüllungsinterview von Harry und Meghan kritisiert. Meghan erzählte von ihren Suizidgedanken und Rassismus im Königshaus, was Morgan anzweifelte und infrage stellte. „Ich glaube ihr kein Wort“, so der Moderator in seiner Show.Die brisantesten Aussagen aus Harrys und Meghans Enthüllungsinterview im Video:NotrufnummerNotfallpsychologie rund um die Uhr erreichbar unterPsychiater vom Dienst, telefonisch über die Telefonzentralen der Krankenhäuser von Bozen, Meran, Brixenund Bruneckverlangen.Telefonseelsorgerund um die Uhr, onlineberatung www.telefonseelsorge-online.bz.it , deutschsprachigTelefono amicotutti i giorni 10.00-24.00 Uhr , WhatsAppdalle 18 alle 21, www.telefonoamico.it Young and direct, E-Mail [email protected] ; Whatsapp

