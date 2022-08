Justin Biber urlaubt in Eisacktal

Justin Biber mit seiner Hailey in Lüsen.

Dort genossen die beiden mit ihrem Hündchen – einem Yorkshireterrier namens Oscar – offenbar ihre Zweisamkeit, waren aber auch freundlich zu den Badegästen. Ein Trubel ist aufgrund des Weltstars nicht entstanden.Aber die Biebers bemerkten sehr schnell, dass ihr Inkognito aufgeflogen war, und so zog man inklusive Security-Männern wieder ab. Gestern sind Justin und Hailey in Richtung Ungarn abgerauscht.Dort steht am heutigen Samstag ein Auftritt in Budapest auf dem Programm. Justin Bieber gibt momentan Konzerte im Rahmen seiner „Justice World Tour“. Diese hatte zunächst wegen einer Gesichtslähmung auf der Kippe gestanden. Der Star leidet am Ramsay-Hunt-Syndrom.Dabei, so Bieber, handle es sich um eine Virus-Erkrankung, die Nerven in seinem Ohr und in seinem Gesicht angreife. Im großen Bild: Justin und Hailey Bieber bei der Grammy-Verleihung in Las Vegas (Foto: Amy Sussman/Getty Images/afp), im kleinen Bild: das Paar in Lüsen.