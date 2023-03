Konditoren: Gold und Silber für Südtirol

„Duale Ausbildungssystem und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule funktionieren gut“

Matthias Kofler (Lehrbetrieb Café „Peter“ in Bozen) holte die Goldmedaille und Nadia Mall (Lehrbetrieb Bäckerei „Wörndle“ in Kaltern) die Silbermedaille.„Wir sind sehr froh über diese hervorragenden Ergebnisse“, betont der Präsident der Konditoren im hds, Paul Wojnar. Die Fachgruppe der Südtiroler Konditoren hat die Teilnehmer mit einem Sponsoring unterstützt.Die Landesberufsschule „Emma Hellenstainer“ in Brixen war mit Direktorin Brigitte Gasser Da Rui und Vizedirektorin Elisabeth Stürz vor Ort beim Wettbewerb und der Preisverleihung vertreten.„Ich bin sehr stolz auf die Leistung von Matthias und Nadia. Was mich auch freut, ist die Tatsache, dass unsere Lehrlinge speziell mit den Kolleginnen und Kollegen aus Freiburg schnell Freundschaft geschlossen und Kontakte geknüpft haben. Und darum geht es uns ja: Nicht der Wettbewerbsgedanke oder der Wettkampf stehen im Vordergrund, sondern vielmehr der Austausch, die Beziehung und das über den Tellerrand schauen“, so Direktorin Da Rui.„Das duale Ausbildungssystem und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule funktionieren sehr gut. Wir ergänzen uns als Partner, die Zusammenarbeit ist vorbildhaft“, so Wojnar abschließend.