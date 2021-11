„Ladinia Women´s Chorus“ überzeugt in Belgien

Nach einer langen, ungewissen Zeit konnte dieser Internationale Chorwettbewerb dann doch noch in Antwerpen und Gent über die Bühne gehen. Über 300 Chöre aus aller Welt haben, teils in Präsenz, teils in virtueller Form ihr Können vor einer internationalen Jury vorgebracht.Der ladinische Frauenchor hat dabei in Antwerpen einen bedeutenden Erfolg eingefahren und eine Silbermedaille in der Kategorie der zeitgenössischen Chormusik gewonnen.„Ladinia Women´s Chorus“ wurde erst 2017 gegründet und steht unter der Leitung des jungen Chorleiters Martin Runggaldier aus Wolkenstein.

stol