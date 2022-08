Lisa Trockner: die engagierte Frau der 1000 Ideen

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“ - Foto: © karl.tschurtschentha

Unermüdlich und voller Fantasie treibt Lisa Trockner (43) als Geschäftsführerin seit über 15 Jahren die Belange des Südtiroler Künstlerbundes (SKB) voran. Die Kunst nimmt auch in ihrer Freizeit eine tragende Rolle ein, nur an ihrem Lieblingsort Cassis in Südfrankreich lässt sie sich von anderen Dingen inspirieren.Mehr über die in Wolkenstein geborene und in Brixen wohnhafte Frau, die Kunstgeschichte in Innsbruck und Granada studiert hat und die Schöpferin vieler Projekte und Aktionen ist, erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um den „KulturAugust“ auf der Fahlburg in Prissian mit Theater, Musik, Ausstellung und Führungen.Gäste im „Magazin“ sind Honigkönigin Melanie Gafriller (In Frage gestellt), Buchautor Manfred Mussner (Sonntagsfrühstück), die Kelly Family (Musik) und Andrea Berg (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Bergtour zur Birnlücke und den Lausitzer Höhenweg und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann geht es um schnelle vegetarische Rezepte.„Star der Woche“ ist diesmal US-Schauspielerin Gillian Anderson (54), die im Film „Der Stern von Indien“ (Montag, 8.8., Arte, 20.15 Uhr, sowie Freitag, 12.8., ORF 2, 23.20 Uhr) brilliert.