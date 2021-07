Lukas Hofer: der Pusterer Grenzgänger

Als Biathlet braucht er festen Boden unter den Füßen, eine gut präparierte Loipe unter den Skiern und möglichst keinen Seitenwind am Schießstand. In der Freizeit hingegen sucht der Biathlet Lukas Hofer den richtigen Aufwind, um abzuheben und die unendlichen Weiten der Lüfte zu genießen. Das Gleitschirmfliegen (Paragleiten) ist nämlich eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen.Was der 31-jährige Pusterer noch alles in seiner wenigen freien Zeit macht, verrät er im neuen „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag als Beilage des Tagblattes „Dolomiten“ erhältlich ist.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es um die Open-Air-Events auf dem Meraner Thermenplatz. Geboten werden in den Sommermonaten Konzerte, Lesungen, Open-Air-Kino, Music on Screen, Kultur on Tour und Miss-Südtirol-Vorwahlen. Und auch die Familien-Erlebniswelt Thermenpark wird vorgestellt samt Outdoor-Pools, Seerosenteich, Relax Lounges, Kneipp-Parcours, Beachvolleyball-Feld, Schildkröten u.v.m. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols, auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im neuen „Magazin“ ist schließlich Lily James. Die britische Schauspielerin glänzt am Sonntag, 11. Juli, ab 20.15 Uhr auf RTL in dem Musicalfilm „Mamma Mia! Here We Go Again“.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

