Madeleine Rohrer: Wilde Wasser, weites Wandern

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Sie mag wilde Wasser und weites Wandern, Flugreisen sind für Madeleine Rohrer tabu – und das gemütliche Bücherlesen bleibt bis auf Weiteres ein Traum.„Etwas Besseres hätte mir nicht passieren können“, sagt Madeleine Rohrer über ihren Job als Geschäftsführerin des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz. Die ehemalige Meraner Stadträtin scheint in ihrer neuen Rolle glücklich zu sein, wenngleich sie auch gern noch einmal Teil der Stadtregierung gewesen wäre. Politik macht sie weiterhin, aber „nur“ mehr als Gemeinderätin. Mehr über die 39-jährige Meranerin erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die 7 besonderen Konzerte der KLANGfeste 2022.Gäste im „Magazin“ sind Religionslehrerin Manuela Unterthiner (In Frage gestellt), Musiker Christian Theiner (Sonntagsfrühstück), die Band Def Leppard (Musik), die Blaskapelle Böhmische Liebe (Schneidig & Schnulzig) und die Rockband Heating Cellar (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour zum Seebersee im Passeiertal, Daniela Lösch gibt Freizeit-Tipps fürs Martelltal und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann geht es um Fingerfood fürs Gartenfest.„Star der Woche“ ist diesmal Nora Tschirner (41). die am Montag, 20. Juni, im Liebesfilm „Gut gegen Nordwind“ (ZDF, 20.15 Uhr) die Hauptrolle spielt.Übrigens: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!