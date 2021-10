Måneskin bei Jimmy Fallon – mit spannenden Neuigkeiten

„Macht euch bereit, macht euch bereit, eure Hosen nicht auszuziehen, sie kommen aus Italien, sie haben den Eurovision Song Contest gewonnen, was eine Art “America's Got Talent„ ist, nur größer“. Mit diesen Worten hat Jimmy Fallon die italienische Rockband in seiner Show vorgestellt.Victoria, Damiano, Thomas und Ethan starteten ihren Auftritt mit „Beggin'“, gefolgt von „Mammamia“, der neusten Single.„Mammamia“ sei eine Hymne „gegen Stereotypen“ die mit Italien in Verbindung gebracht werden, erklärte Måneskin.Wieder erreichten die 20-Jährigen einen neuen Meilenstein: Nie zuvor ist eine italienische Band auf einer der berühmtesten Late-Night-TV-Bühnen der Welt aufgetreten.Die Reise in die USA diente aber nicht nur dem Besuch bei Jimmy Fallon: Die Eurovision Song Contest-Sieger werden auch weitere Konzerte geben.Am heutigen Mittwochabend wird Måneskin im Bowery Ballroom in New York und am 1. November im Roxy Theatre in Los Angeles zu sehen sein.Des Weiteren gab die römische Band bekannt, dass sie am 6. November als Vorgruppe der Rolling Stones in Las Vegas auftreten wird – eine weitere, große Ehre, die den jungen Künstlern zuteil wird.Am 14. November werden dann in Ungarn die MTV Europe Music Awards 2021 verliehen. Måneskin ist sowohl in der Kategorie „Beste Gruppe“ als auch in der Kategorie „Bester Rock“ vertreten. Nach ihrem Sieg beim 65. Eurovision Song Contest im Jahr 2021 vor mehr als 180 Millionen Zuschauern erzielte die Band Erfolge, die bis vor kurzem unvorstellbar waren.Måneskin war in der letzten Zeit mit 3 Songs an der Spitze: „Zitti e Buoni“ – mit dem sie auch den ESC gewannen, „I wanna be your slave“ und „Beggin“. Die kontroverse, unverwechselbare Band aus Rom überrascht immer wieder mit neuen Songs, sowohl in italienischer als auch in englischer Sprache und begeistert damit ein Millionen-Publikum.

stol