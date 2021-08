Manfred Mölgg, der Zielstrebige – abwärts und aufwärts

Der 39-jährige Skirennläufer Manfred Mölgg zählt seit nunmehr 20 Jahren zu den Topathleten im Skizirkus. Trotz mehrerer sportlicher und gesundheitlicher Rückschläge hat er sich immer wieder zurückgekämpft. Die eiserne Disziplin und seine bekannte Zielstrebigkeit zeichnen den Enneberger aus, denn für ihn war von klein auf klar: „Ich will Skifahrer werden.“Im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag wird der Slalom-Spezialist, dessen Schwester Manuela ebenfalls viele Jahre lang zu den besten Skirennläuferinnen der Welt zählte, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die Bilderwelten in den Bozner Schlössern Runkelstein und Maretsch. Das Angebot reicht von besonderen Ausstellungen über einen Workshop für Kinder und Jugendliche bis zu einem Fotowettbewerb. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols, auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Matt Damon. Der 50-Jährige Action-Spezialist brilliert am Sonntag (15. August, 20.15 Uhr) auf ORF 1 und Pro7 als Sportwagen-Konstrukteur in „Le Mans 66: Gegen jede Chance“.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

