Manfred Mussners Marathonläufe in geheimnisvolle Winkel der Erde

Der Brixner Manfred Mussner ist bekannt als Leiter der Luftfahrtbehörde ENAC am Bozner Flughafen. Was viele über ihn nicht wissen: Der 48-Jährige ist Marathonläufer, und er wählt dafür nicht bequeme Stadtstrecken, sondern abenteuerliche und zuweilen gefährliche Routen – vom wilden Kurdistan über das abgeschottete Somaliland bis zum bizarren Nordkorea. + Von Alex Zingerle

Wer hätte ihn erkannt? Manfred Mussner posiert in afghanischen Gewändern vor der schiitischen Moschee Kart-e Sakhi in Kabul. Danach nahm er am „geheimen Marathon“ in den Bergen des Hindukusch teil.