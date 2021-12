Marienklinik startet unter neuer Trägerschaft ins Jahr 2022

„Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind überzeugt, dass die Fortführung der Klinik und des angeschlossenen Seniorenwohnheims mit all seinem Potential nun langfristig gesichert ist“, freuen sich Provinzoberin Sr. Mirjam Volgger und Präsident Christian Klotzner.Mit der aussichtsreichen Veränderung zu Jahresbeginn wird auch die Klinikleitung, samt ärztlicher Direktion, Pflegedirektion und Verwaltungsleitung neu aufgestellt. An der Seite von Geschäftsführer Siegfried Mittermair verstärken zukünftig Sanitätsdirektor Dr. HannesMutschlechner, Pflegedienstleiter Hannes Plank und Verwaltungsleiter Matthias Spögler das Führungsteam der Klinik. Dabei setzt man auf Kontinuität, Qualität und Vertrauen, aber auch auf Weiterentwicklung.Die bewährte Kooperation mit dem Land und dem SüdtirolerSanitätsbetrieb wird selbstverständlich fortgeführt. „Die sehr gute Zusammenarbeit mit den über 40 Fachärzten und rund 130 Mitarbeiternwerden wir natürlich fortsetzen. Wir überlegen ebenfalls noch weitere fachärztliche Leistungen aufzubauen und sind diesbezüglich auf der Suche nach Fachärzten“, attestiert Siegfried Mittermair.Das medizinische Leistungsangebot der Marienklinik umfasst von der Radiologie und Diagnostik, bis hin zu fachärztlichen ambulanten Leistungen, chirurgische Eingriffe und stationäre Pflege. Die Fachbereiche sollen noch enger miteinander vernetzt arbeiten, um so den Patienten ein „Mehr“ an Service und Qualität zu bieten. Einzelne Fachabteilungen wurden bereits in punkto technischer Ausstattung modernisiert, um die Qualität der ärztlichen Leistungen zu erhöhen. Dazu zählt der Fachbereich für Gastroenterologie, die Augenheilkunde und sämtliche Fachbereiche mit chirurgischen Eingriffen im OP.Vorsorge, Diagnostik und Therapie im Mittelpunkt der gesundheitlichen Anliegen der Patienten und eine garantierte Rund-um-Betreuung an einem Standort, bilden die Grundlagefür den Erfolg der Marienklinik.

