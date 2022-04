Marina Rubatscher Crazzolara: Kämpferisch und sensibel

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Mehr Wertschätzung für die immensen Leistungen der Frauen wünscht sich Marina Rubatscher Crazzolara, die sich selbst aktiv für das weibliche Unternehmertum starkmacht als Vorsitzende des Beirats der Handelskammer zur Förderung des weiblichen Unternehmertums.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird die in Bozen aufgewachsene, dann mit ihrer Familie in St. Kassian erfolgreiche und jetzt als Hotel-Geschäftsführerin in Rabland tätige Frau, die als Ausgleich zum Berufsstress schreibt und dichtet, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die vielen interessanten Live-Events, die Südtirols größter Konzertveranstalter Showtime Agency heuer endlich wieder anbieten kann.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal die Münchner Moderatorin Barbara Schöneberger, die am Samstag, 2. April, eine Premiere feiert und erstmals „Verstehen Sie Spaß?“ (ORF 1/ARD/SRF 1, 20.15 Uhr) moderiert.