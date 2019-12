Matthew Beard ist der Star der neuen Woche

Matthew Beard ist ein Name, den vielleicht (noch) nicht alle kennen. Das liegt möglicherweise daran, dass der 30-jährige Brite (bisher) vor allem auf der Theaterbühne zu Hause war und ist.





Doch nun hat Beard einen seiner ersten großen Auftritte vor der Kamera absolviert: in der historischen Kriminalfilm-Reihe „Vienna Blood“, die in der Weltstadt Wien in der Zeit der vorigen Jahrhundertwende spielt. Beard mimt darin den feinsinnigen Arzt und Psychoanalytiker Max Liebermann, der zusammen mit Inspektor Oskar Rheinhardt (wunderbar: Juergen Maurer) Kriminalfälle löst.

stol