Max von Milland: Immer ein bisschen „dahoam“

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“ - Foto: © karl.tschurtschentha

Er singt südtirolerisch, kocht südtirolerisch, hat ein Buch über Südtirol geschrieben, und er besteigt liebend gern Südtiroler Gipfel. Seinen Lebensmittelpunkt hat Max von Milland aber in München.Mehr über den im Brixner Stadtteil Milland zusammen mit seiner älteren Schwester Evi aufgewachsenen Mundartsänger, Songwriter und Buchautor, der mit seiner Partnerin in der bayerischen Landeshauptstadt lebt und kürzlich Vater geworden ist, erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um das „südtirol festival merano . meran“ vom 23. August bis 21. September, wo heuer neben arrivierten Weltstars auch Musiker einer neuen, innovativen Generation zu sehen sind.Gäste im „Magazin“ sind Küchenmeister Patrick Jageregger (In Frage gestellt), Regisseurin Evi Romen (Sonntagsfrühstück), Folk-Ikone Joni Mitchell (Musik) und das Herbert Pixner Projekt (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf die Goldlahnspitze am Nonsberg und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann dreht sich alles um Knödel.„Star der Woche“ ist diesmal Chris Hemsworth (39), der im Actionfilm „Men in Black: International“ (Montag, 18.8., ZDF, 20.15 Uhr) zur Hochform läuft.