Mein schönstes Osterfoto 2021

Teilen Sie mit einem Foto oder auch Video Ihren schönsten Oster-Moment 2021 und stimmen Sie ab.Einsende- und Abstimmungsschluss ist am Ostermontag, 5. April um 18 Uhr.Die schönsten Fotos (!) mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben werden am Dienstag, 6. April im Tagblatt „Dolomiten“ abgedruckt.Das gesamte STOL-Team wünscht all seinen Leserinnen und Lesern ein frohes und gesegnetes Osterfest!

