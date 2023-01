Mit diesen Studien hat man die besten Job-Chancen

370.000 Akademiker fehlen

Die begehrtesten Abschlüsse

Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure, von Medizinern über Mathematiker bis hin zu IT-Experten und Philosophen. Die Nachfrage der Unternehmen nach Hochschulabsolventen ist im vergangenen Jahr in ganz Italien deutlich gestiegen, wie die renommierte Mailänder Wirtschaftszeitung „IlSole24Ore“ in einer Erhebung feststellt.Aber die Suche gestalte sich nicht immer leicht. In bestimmten Bereichen fehle es nämlich an Bewerbern. Insgesamt 370.000 hätten im Jahr 2022 in Italien gefehlt, um die gewünschten Arbeitsplätze zu besetzen.Besonders begehrt waren im vergangenen Jahr junge Leute mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, danach folgen Mediziner und Ingenieure.Generell mangele es laut „IlSole24Ore“ an Naturwissenschaftlern: An Physikern, Informatikern und Mathematikern.In Italien liegt der Anteil der Hochschulabsolventen zwischen 25 und 34 Jahren bei nur 6,7 Prozent - der OECD-Durchschnitt liegt bei 12,2 Prozent.