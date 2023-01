„Ein eigenes Projekt ist etwas völlig anderes, als ein Bandprojekt, an dem mehrere Personen beteiligt sind.“ - Foto: © Christian Moling

„ Ich möchte keine „Gaudi“-Musik oder Schnulzen machen. Meine Lieder sollen erdig sein und authentisch. ” — Christian Moling

Für viele kam diese Verwandlung völlig unerwartet, vor allem auch, dass ich nun selbst singe.

„ Ich habe bald gemerkt, dass ich das, was ich sagen will, einfach besser im Dialekt ausdrücken kann. Daher ist es Dialekt geworden. ” — Christian Moling

„ Ich würde mich eher als Frohnatur beschreiben. Aber es stimmt schon: Meine Texte sind nachdenklich und sollen auch zum Nachdenken anregen. ” — Christian Moling

Christian Moling: Es ist schon so, dass ich Nachrichten aus allen Teilen des Landes bekomme, manchmal auch von außerhalb Südtirols.Moling: Die Rockmusik wird immer ein Teil von mir bleiben. Erst kürzlich hatte ich mit meiner ehemaligen Band „Nastyfly“ einen Gast-Auftritt bei einem Konzert, das hat riesigen Spaß gemacht. Meine eigenen Lieder beschreiben hingegen viel mehr mich selbst und sind meine persönlichen Geschichten.Moling: Es ist beides gleichwertig. Ein noch so guter Text bringt nichts, wenn die Musik dazu nicht passt und umgekehrt.Moling: Anerkennung suche ich nicht, deswegen mache ich nicht Musik. Ich habe eigentlich nur für mich selbst begonnen, Lieder zu schreiben. Dass es nun so gut funktioniert ist toll und wenn es einigen Menschen gefällt und sich Leute in meinen Texten wiederfinden, dann freut mich das natürlich sehr.Moling: Für viele kam diese Verwandlung völlig unerwartet, vor allem auch, dass ich nun selbst singe. Zuvor in der Band habe ich nur Gitarre gespielt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ihnen meine Sachen gefallen, zumal ich ja versuche nicht Kitsch zu machen.Moling: Ich möchte keine „Gaudi“-Musik oder Schnulzen machen. Meine Lieder sollen erdig sein und authentisch.Moling: Ungewohnt und herausfordernd, aber auch toll. Ich kann nun tun und lassen was ich will, ich bin aber auch dafür verantwortlich, wenn es nicht so gut läuft. Ein eigenes Projekt ist etwas völlig anderes, als ein Bandprojekt, an dem mehrere Personen beteiligt sind. Ein Vorteil im eigenen Projekt ist, dass man alle eigenen Ideen ohne Kompromisse einzugehen, umsetzen kann. Ein Nachteil kann sein, dass niemand da ist um Kritik zu üben, falls es nicht gut genug klingt.Moling: Auf jeden Fall, die Musik ist ein großer und ein wichtiger Teil in meinem Leben, den ich nicht missen möchte.Moling: Nein, denn der Plan war ursprünglich, dass ich meine Lieder auf Hochdeutsch verfasse. Aber ich habe dann bald gemerkt, dass ich das, was ich sagen will, einfach besser im Dialekt ausdrücken kann. Daher ist es Dialekt geworden.Moling: Nicht unbedingt. Meine Lieder werden in einem bayerischen Radiosender relativ oft gespielt. Ich bekomme auch Nachrichten von weiter nördlich. Erst kürzlich hat eine Frau aus Deutschland nach dem Text des „Bergliads“ gefragt, da sie das Lied gerne bei der Beerdigung ihres Onkels für ihn singen möchten. Das hat mich sehr berührt. Es ist also offensichtlich so, dass sich auch Leute aus anderen Kulturkreisen mit den Dialekttexten aus unseren Breitengraden befassen.Moling: Das sind beides großartige Musiker, mit diesem Vergleich kann ich sehr gut leben, das ist sogar eine große Ehre.Moling: Ich würde mich eher als Frohnatur beschreiben. Aber es stimmt schon: Meine Texte sind nachdenklich und sollen auch zum Nachdenken anregen. Es gibt wahrscheinlich 2 Seiten in mir, wie bei jedem Menschen.