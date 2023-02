Närrischer Fasching: Veranstaltungen quer durch das Land – Ein Überblick

Zusslrennen in Prad am Stilfser Joch

Während in einigen Ortschaften, wie beispielsweise in Leifers, der Höhepunkt des närrischen Treibens schon vorüber ist, steht er in vielen anderen Landesteilen noch an. Stichtage sind vor allem der Unsinnige Donnerstag und der Faschingsdienstag. Dann taucht das halbe Land ein in ein buntes Meer an Masken und Kostümen.Am Unsinnigen Donnerstag um 14 Uhr findet in Prad im Vinschgau das traditionelle Zusslrennen statt. Die Männer des Dorfes hüllen sich in weiße Kostüme und vertreiben als „Zussln“ die Wintergeister. Glocken, Schellen und großer Lärm sollen dabei helfen, der kalten Jahreszeit den Garaus zu machen. Der Umzug wird jedes Jahr von vielen Menschen aus dem Bezirk und von außerhalb besucht.Auch in zahlreichen weiteren Gemeinden steht der Fasching am 16. Februar im Mittelpunkt. Während in Deutschnofen ab 14.30 Uhr die Hessn-Fosnocht gefeiert wird, startet zur gleichen Zeit auch ein Faschingsumzug für Kinder und Erwachsene in St. Ulrich in Gröden. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Terlan, Mölten, Tisens, St. Christina, Sand in Taufers, Sexten, Toblach, Reschen, Meran oder Sterzing geplant.Am Samstag, 19. Februar, findet hingegen das traditionelle Gaudi-Faschingsrennen in Watles statt. Von 10 bis 12.30 Uhr werden die Anmeldungen entgegengenommen. Anschließend gilt es für die Athleten, eine Abfahrt samt verschiedener Aufgaben zu meistern. Ausschlaggebend für den Sieg ist am Ende jedoch nicht nur die Zeit, sondern auch der Einfallsreichtum bei der Verkleidung.Alle 2 Jahre befindet sich die Gemeinde Tramin am Faschingsdienstag im Ausnahmezustand. Der Egetmann-Hansl will seine Hochzeit feiern und das ganze Dorf erweist ihm die Ehre. Die Hochzeitgesellschaft mit unzähligen Figuren startet ihren Festzug um 13 Uhr am Festplatz. Erwartet werden mehrere tausend Besucher und Schaulustige.Den Höhepunkt des Welschnofner Faschingstreibens bildet der Schuffener Faschingsumzug, für den am 21. Februar um 15.03 Uhr der Startschuss fällt. Wägen und Fußgruppen ziehen einmal durch das Dorf, bevor die große Faschingsparty samt Prämierung der originellsten Masken losgeht.Auch in mehreren anderen Ortschaften wird am Dienstag – kurz vor dem Beginn der Fastenzeit – noch einmal ordentlich gefeiert. Bei der Col-Alto-Piste in Corvara gibt es einen Umzug mit Preisverleihung und anschließender Ski-Akrobatik-Show. In St. Vigil in Enneberg treffen sich die Narren hingegen um 14 Uhr beim Sportcenter Mareo. Bunt zu geht es außerdem unter anderem in Branzoll, Völser Aicha, Klobenstein, Barbian, Toblach oder Sterzing. In Wolkenstein lädt die Skischule Wolkenstein um 17:30 Uhr zum Faschingsumzug von der Skischule zum Gemeindeplatz.