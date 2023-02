Narrisch schön: Das sind die schönsten Faschingsfotos der STOL-Leser

Die Lieblingsfotos der STOL-Leser

Die „Jupiter-Expedition“, eingeschickt von Marion G., ist das Lieblingsfaschingsfoto der STOL-Leser: 430 Likes hat das Bild bekommen.

Die Popcorn-Verkäuferinnen im selbstgebastelten Kostüm haben die STOL-Leser begeistert. Sie landen auf Platz 2. Das Foto eingeschickt hat Birgit B.

Die Steh- und Gehlampe: Da ist wohl nicht nur Elias aus Reischach zu Fasching ein Licht aufgegangen. Eingesendet hat das Bild Elias W.

Vom Unsinnigen Donnerstag bis zum heutigen Faschingsdienstag konnten die STOL-Leser ihr schönstes Faschingsfoto einschicken und für ihren Favoriten abstimmen.114 Fotos sind eingegangen, viele Likes wurden verteilt. Nun stehen die Gewinner fest!geht an die „Jupiter-Expedition“: 430 STOL-Leser stimmten für das Foto – mit Raketenantrieb zum Sieg!geht an 2 Popcorn-Verkäuferinnen und ihr zuckersüßes Foto, das wohl nicht nur Naschmäulchen überzeugt hat: 312 Leser stimmten für dieses Bild. Was wäre Fasching auch ohne süße Kalorienbomben?Bronze undgeht an die Steh- und Gehlampe – das originelle Kostüm von Elias aus Reischach. 171 Stimmen gab es für ihn!Alle eingesendeten Fotos und ihre Bewertung können Sie sich hier ansehen. Viel Spaß!