Narrisch schön: Schicken Sie uns Ihr bestes Faschingsfoto

Am Unsinnigen Donnerstag findet in Prad am Stilfserjoch das Zusslrennen statt. Burschen in weißem Gewand, das mit bunten Papierblumen geschmückt ist, tragen Kuhschellen um den Bauch geschnallt. Die „Zussln“ werden begleitet von 6 Schimmeln, als weiße Pferde verkleidete Burschen. Ihr Gefolge schließen der „Zoch“ und die „Pfott“. - Foto: © no