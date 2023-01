Neue Enthüllungen von Prinz Harry: Nun auch Camilla im Fokus

Prinz William und Prinz Harry - Foto: © APA/afp / CHRIS JACKSON

Kein Kommentar aus dem Palast

Harry verrät im Buch auch private Spitznamen

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan - Foto: © APA/afp / KIRSTY O'CONNOR

Am Sonntag erscheint ITV-Interview mit Prinz Harry

Prinz Harry habe seinen Vater König Charles angefleht, Königin Camilla nicht zu heiraten. Er beschuldigt sie in seiner Autobiografie „Spare“, Geschichten an die Presse weitergegeben zu haben. Das berichten britische Medien, die Exemplare von Harrys Buch bereits sichten konnten.In einem Auszug aus den Memoiren sagt Harry, dass er und Prinz William ihren Vater angefleht hätten, Camilla nicht zu heiraten – aber dass sie sie in der Familie willkommen heißen würden. Charles heiratete Camilla schließlich im Jahr 2005, und als er letztes Jahr König wurde, wurde sie Königingemahlin.Harry behauptet in seinem mit Spannung erwarteten Buch laut „Sun“ offenbar auch, dass Camilla Details eines Treffens, das sie mit William hatte, an die Presse weitergegeben habe.5 Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart von „Spare“ sind in Spanien bereits am heutigen Donnerstag erste Exemplare verkauft worden.Britische Medien berichten daraus, dass Harry behauptet, das erste Treffen mit Camilla sei für ihn wie das Warten auf eine Injektion gewesen – nach dem Motto: „Augen zu und durch“.Der Kensington Palast und der Buckingham Palast haben es bisher abgelehnt, sich zu den durchgesickerten Behauptungen aus Harrys Buch zu äußern.Ein Auszug aus dem Buch war dem „Guardian“ zugespielt worden – bevor die „Sun“ ein Exemplar in einer spanischen Buchhandlung fand.Darin behauptet Harry, dass er von seinem Bruder in einem Streit körperlich angegriffen wurde und dass dieser und die Prinzessin Catherine von Wales ihn ermutigt hätten, bei einer Kostümparty 2005 eine Nazi-Uniform zu tragen – was schließlich in einen riesigen Skandal mündete.Bei der Schilderung des Streits zwischen den beiden Brüdern verrät Prinz Harry in seinem Buch auch, dass die Spitznamen der Brüder Willy und Harold lauten.Harry schreibt, er habe seinem Bruder ein Glas Wasser gegeben und gesagt: „Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so bist.“Er behauptet, Prinz William habe ihn beschimpft, bevor er „auf mich losging“, wobei alles „sehr schnell“ vor der angeblichen körperlichen Konfrontation passierte.William habe ihn gedrängt, zurückzuschlagen, aber er habe sich geweigert und William sei gegangen. Später habe er sich entschuldigt.Harry schreibt, William habe ihm gesagt, dass er „Meg“ nichts davon erzählen müsse und fügte hinzu: „Ich habe dich nicht angegriffen, Harold.“Inmitten dieser Behauptungen veröffentlichte ITV einen neuen Trailer für Tom Bradbys Interview mit Prinz Harry, das am Sonntagabend ausgestrahlt wird.Bradby wirft Harry vor, „ohne Erlaubnis in die Privatsphäre seiner engsten Vertrauten einzudringen“.Harry antwortet: „Das wäre die Anschuldigung von Leuten, die nicht verstehen oder nicht glauben wollen, dass meine Familie die Presse informiert hat.“