Neues Kochbuch: 2 leicht bekömmliche Klassiker neu gedacht

Auch wenn Mozzarella und Ricotta heute ganz selbstverständlich zur heimischen Küche gehören, waren sie hierzulande vor einem halben Jahrhundert noch völlig unbekannt.Es ist dem Brixner Milchhof zu verdanken, dass die beiden italienischen Milch-Klassiker auch als regionale Produkte in Südtirol Fuß gefasst haben und heute in zahllosen Gerichten wiederzufinden sind.45 dieser Gerichte – 35 mit Mozzarella, 10 mit Ricotta – haben die Köche des „So kocht Südtirol“-Teams Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser und Helmut Bachmann nun gesammelt, weiterentwickelt und neu interpretiert. So entstand das neue Kochbuch mit dem Titel „MOZZARELLA & RICOTTA“.Die Rezepte reichen von Antipasti über warme Vorspeisen oder Hauptspeisen bis zu süßen und leichten Nachspeisen. Beide Frischkäseprodukte wurden von den Spitzenköchen in außergewöhnliche, kreative und innovative Gerichte verwandelt und überraschen so durch unwiderstehliche Gaumenfreuden.„Uns geht es in diesem Buch darum, die Vielseitigkeit der beiden qualitativ hochwertigen Südtiroler Produkte in der Küche aufzuzeigen“, so die drei Autoren. „Deshalb zeigen wir in diesem Buch, dass man aus Mozzarella und Ricotta sehr viel mehr zaubern kann, als man auf den ersten Blick vermutet, um seine Gäste zu überraschen, zu beeindrucken und zu verwöhnen.“Das Buch „Mozzarella & Ricotta“ ist ab sofort um 19,90 Euro im Handel erhältlich. ISBN: 978-88-945797-0-3

