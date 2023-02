Nicht nur in Tramin: Bis 1872 zog der Egetmann auch durch Nals

Tramin und Nals: Gemeinsamer Ursprung

Sogar die Verse sind überliefert

„Ohne Umzug wird es kein gutes Jahr“

Bis 1872 zogen die Nalser in aufwendigen Kostümen mit Wagen und ihrem eigenen Egetmann durchs Dorf. Davon zeugen 2 Zeitungsberichte – einer erschienen 1934 in den „Dolomiten“, einer im „Schlern“ im Jahr 1947.Richard Staffler schreibt in den „Dolomiten“ vom 10. Februar 1934: „Im Fasnachtsgetriebe der Etschländer spielte einstmals das stille Weindorf Nals eine Hauptrolle. Dort wurde nämlich am Faschingsdienstag von altersher der sogenannte Egetmann gespielt. Dieses Fasnachtsspiel zog eine Unmenge von Zuschauern aus den Dörfern des Etschlandes, von den Bergen und aus der nahen Boznerstadt herbei. Weit und breit wurde nirgends ein ähnliches Fasnachtsspiel aufgeführt.“Im „Schlern“ vermerkt Ignaz Mader im Februar 1947: „Die Ähnlichkeit zwischen den Umzügen in Nals und Tramin ist so groß, dass man auf einen gemeinsamen Ursprung schließen muss.“ Doch der Nalser Egetmann war kein Bräutigam wie sein Pendant in Tramin: Er fuhr auf einem Hornschlitten, auf dem eine alte Egge mit Holzzähnen lag. Hinten auf den Kufen des Schlittens stand der Egetmann. „Das war eine große, in der früheren, vielleicht 150 Jahre alten Bauerntracht ausstaffierte, ausgestopfte Figur. Der Egetmann trug kurze Hosen und weiße Strümpfe, einen dunklen Rock und ein scharlatines Leibl voll Silberknöpf, Schnallenschuh und Bauchbinde, dazu einen breiten Hut auf dem verlarvten Kopfe“, heißt es im „Dolomiten“-Bericht.Sein Gefolge wird in beiden Texten ausführlich beschrieben: Musikanten, wilde Gestalten mit Masken aus Holz oder Tuch, Bauern, Handwerker der verschiedensten Zünfte, eine Feme, Karrner mit Wagen und Tieren – allesamt von Männern dargestellt.Auch die Route des Umzugs durch Nals ist genau überliefert: Vom Hiasegger-Hof bis zur Maggner-Brücke und zurück ging es. Halt machte der Zug an den größeren Plätzen: beim Sonnenwirt, beim Büchlbauern, beim Rosengartner und vor dem Mandlerhof.Fast alle Nalser wirkten an dem großen Spektakel mit. Die Zuschauer mussten – ähnlich wie in Tramin – einige derbe Späße ertragen: Den Frauen wurden die Röcke zusammengenäht, Umstehende wurden mit Ruß und Sägespähnen bestreut. Aber Richard Staffler stellt fest: „Bei diesen Umzügen ist es, soweit man heute noch sagen kann, niemals zu einem ernstlichen Unfug gekommen. Höchstens halt, aber ganz selten, dass es eine kleine Rauferei gab, wenn die Madlen fremder Burschen eingerußigt wurden und letztere sich darob über Gebühr ereiferten und ärgerten.“Staffler berichtet: „Wenn der große Umzug nicht abgehalten wird, dann gibt es kein gutes Jahr, sagten die alten Leute. (…) Im Jahr 1872 wurde der Egetmann zum letzten Male gespielt, doch geschah es noch mit besonderer Feierlichkeit. Fast 14 Tage verwendete man auf die Vorbereitungen und bis unter die Wänd hinauf liefen die Buben, um Baumbart zu klauben. Einen ganzen Tag verwendete man auf die Herrichtung des Egetmanns.“Die Verse des Verkünders und des Bajazz sind überliefert – Ignaz Mader in die Feder diktiert vom alten Schmied-Hans, Bauer am Graberhof: Dessen Urenkel, Martin Egger, hat die Zeitungsberichte aufbewahrt und auf das vergessene Brauchtum hingewiesen. Vielleicht feiert der Egetmann eines Tages ja wieder in Nals.