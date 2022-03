Nicht nur Oligarchen gefällt's in Dubai – auch Südtiroler bei Scheich Maktoum! Nicht nur Oligarchen gefällt's in Dubai – auch Südtiroler bei Scheich Maktoum!

„Metro to the Expo 2020 on platform 1 in 3 minutes“, hallt es auf Englisch und Arabisch aus den Lautsprechern der blitzsauberen U-Bahn-Station Burj Kalifa, und ich steige in den Wagen. Ich sehe Araberinnen ganz in Schwarz gehüllt mit Kopftüchern, daneben pakistanische Gastarbeiter, die gedankenverloren auf ihre Handys blicken und hinten stehen Inder mit Turbanen, die gebannt auf die elektronische Anzeige ober ihren Köpfen blicken.