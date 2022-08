Markus Ausserhofer: Mein Ziel ist es, kreative und teils absurde Geschichten zu erzählen. Niemand hat auf die Speckknödelmafia gewartet und genau deshalb ist sie jetzt hier.Ausserhofer: Paul Pircher hat die Nase voll, nur ein einfacher Bauarbeiter zu sein, er möchte Karriere machen und sieht seine Chance in der Speckknödelmafia aufzusteigen. Die Speckknödelmafia hält das Monopol am Vertrieb von Knödeln in Südtirol und ist nicht zimperlich dabei, dieses Monopol zu verteidigen. Mike hat erst vor Kurzem die Organisation von seinem Vater übernommen, er und Paul verstehen sich auf Anhieb gut, doch längst nicht jeder ist mit Mikes Führungsstil einverstanden.Trotz fallender Absatzzahlen hält Mike eisern am Dogma fest, allein Speckknödel und keine anderen Knödel zu vertreiben. Paul und seine neue Mitstreiterin Vera knöpfen eines Tagen einem kleinen Dealer einen Pressknödel von außergewöhnlicher Qualität ab, dieser Pressknödel birgt ein Geheimnis, das die Speckknödelmafia erschüttern wird. Interne Querschläger, sinkende Absatzzahlen und die Angst vor einem Saboteur aus den eigenen Reihen machen Mikes Organisation so angreifbar wie noch nie und es dauert nicht lange, bis fremde Kräfte ihre Chance wittern.Ausserhofer: Absolut. Eine klischeebeladene Komödie zu inszenieren, würde mich nicht reizen. Die Speckknödel sind letztendlich Mittel zum Zweck, sie sind als Metapher zu verstehen, sie sorgen für eine gewisse Grundabsurdität und verleihen dem Ganzen satirischen Charakter.Die Handlung jedoch, die sich rund um die Speckknödel entfaltet, geht in die Tiefe und behandelt Themen wie Wandel, Verlust, Loyalität und Reue.Ausserhofer: Drama und Gangsterfilm treffen es wahrscheinlich ganz gut, hinzu gesellt sich allerdings noch ein gewisses Maß an Absurdität und Skurrilität. Als reine Komödie würde ich den Film nicht bezeichnen. Ich freue mich aber, wenn sich viele selbst ein Bild davon im Kino machen.Ausserhofer: Dieser Film ist eine kleine Produktion, die von einer kleinen Gruppe von filmbegeisterten Südtirolern für das heimische Publikum gedreht wurde. Die Sprache ist daher bewusst gewählt. Dialekt zu sprechen, verleiht der Handlung und den Figuren maximale Authentizität und sorgt gleichsam für ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.Ebenso den deutschen Markt ins Auge zu fassen, wäre etwas für zukünftige Projekte.Ausserhofer: Gedreht wurde an verschiedenen Ortschaften im Pustertal, vor allem in Bruneck und Umgebung.Ausserhofer: Wir haben die Kosten für dieses Projekt vollständig selbst getragen. Unsere Filmcrew bestand lediglich aus zwei Personen und einem Kameramann. Meine Überzeugung als Regisseur ist es, dass auch mit sehr geringen Mitteln ein kluger und unterhaltsamer Spielfilm entstehen kann, mit diesem Film wollen wir dies unter Beweis stellen.Ausserhofer: Es ist mein erster Film, der es in die Kinos schafft, dadurch ergibt sich erstmals die Gelegenheit, mich einem breiteren Publikum vorzustellen. Ich freue mich daher auf reges Feedback, dazuzulernen und erhoffe mir darüber hinaus, konkreter in die Filmbranche eintauchen zu können.Ausserhofer: Ich werde mich weiterhin bemühen zur Filmlandschaft in Südtirol beitragen zu dürfen, doch zunächst hoffe ich, dass so viele wie möglich der „Speckknedlmafia“ eine Chance geben, sie zu unterhalten.