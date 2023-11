Patrick Dempsey ist „Sexiest Man Alive“

Patrick Dempsey und seine Frau Jillian Fink. - Foto: © AFP / GABRIEL BOUYS

Titel wird seit 1985 vergeben

Wie der 57-Jährige dem Magazin erklärte, möchte er den jährlich neu vergebenen Titel als Mann mit dem größten Sexappeal weltweit auch nicht im nächsten Jahr an einen Nachfolger abtreten müssen: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es da noch irgendjemanden nach mir geben muss“, sagte er.Er wolle die Aufmerksamkeit um seinen neuen Titel nutzen, um über Themen zu sprechen, die ihm wichtig sind, erklärte Dempsey. „Und natürlich bekommt mein Ego einen kleinen Schubs.“Familienintern gilt der Schauspieler, der drei Kinder mit Jillian Fink hat, aber offenbar nicht als unstrittiger König. Seine Kinder würden sich nur über ihn lustig machen und jeden Grund nennen, warum er es nicht sein sollte, sagte der 57-Jährige. Dempsey wurde vor allem durch die Rolle als Dr. Derek Shepherd in der Fernsehserie „Grey's Anatomy“ bekannt.Die Zeitschrift „People“ vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Dempsey wurden dessen Schauspielkollegen Chris Evans („Captain America: The First Avenger“), Paul Rudd („Ant-Man“) und Michael B. Jordan („Black Panther“) als „Sexiest Man Alive“ ausgezeichnet.