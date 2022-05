Peterlin: „Das war ein Mai der Rekorde“

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

„Heute geht ein wettertechnisch ungewöhnlicher Mai zu Ende, der so einige Rekorde gebrochen hat“, schreibt Peterlin in den sozialen Medien. Dann zählt er auf:Es war der zweitwärmste Mai in Bozen seit Messbeginn im Jahr 1850. Noch etwas wärmer war nur der Mai im Jahr 2009.Im Mai hat es heuer die wärmste Nacht in Bozen seit Messbeginn gegeben mit einem Tiefstwert von plus 21 Grad.Heuer gab es im Mai 2 Tropennächte. Normalerweise gibt es Mai überhaupt keine Tropennächte, betont Peterlin.Es war der gewitterreichste Mai seit Messbeginn im Jahre 2010 mit 6000 Blitzen. Der bisherige Rekord wurde im Mai 2015 erreicht – mit 2800 Blitzen.Die höchste Temperatur des Monats wurde am 21. Mai an der Wetterstation Meran/Gratsch gemessen mit 32,9 Grad. Den tiefsten Wert gab es am 30. Mai in Rein in Taufers mit frostigen minus 1,5 Grad.„Nach der kurzen Abkühlung wird es mit Beginn des Juni wieder wärmer, am extralangen Wochenende gibt es schon wieder 30 Grad und einige Gewitter“, so Peterlin. „Eine richtige Hitzewelle wie in anderen Teilen Italiens ist bei uns aber nicht zu erwarten.“